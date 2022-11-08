Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице Чавушоглу в Twitter.

"С Днем Победы Азербайджана, освободившего свои оккупированные земли после героической борьбы и тем самым способствовавшего миру и спокойствию в регионе. Пусть твои победы будут вечными, дорогой Азербайджан!" - говорится в публикации.