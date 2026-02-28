https://news.day.az/popularblog/1819002.html Севда Яхъяева опубликовала снимки из Дели Азербайджанская певица Севда Яхъяева опубликовала снимки из Дели (Индия), куда прилетела вместе с супругом. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
