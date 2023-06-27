Азербайджан стремится к продвижению спорта во всей стране

Азербайджан активно реализует различные проекты по продвижению спорта в разных регионах, включая город Баку.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, сказал в ходе брифинга министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, по случаю VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII).

"Работа нашего министерства нацелена на создание здорового общества. Мы стремимся привлечь как можно людей разных возрастов к занятиям спортом", - сказал он.

Министр также высказался о гендерном неравенстве в спорте и подчеркнул важность продвижения спорта для преодоления оставшихся проблем, особенно в регионах. Он заметил, что в последнее время в сборной Азербайджана увеличивается количество женщин-рестлеров.

Гайыбов также подчеркнул значимость конференции MINEPS в качестве международного форума для содействия развитию спорта, а также инициативы "Fit For Life", направленной на стимулирование спорта в постпандемийный период.

По его словам, по окончании конференции будет принята Бакинская декларация.

26-29 июня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII), на которой ожидается участие представителей до 150 стран. 26-27 июня прошел многосторонний форум в рамках данной конференции.