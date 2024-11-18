Азербайджанские бадминтонисты завоевали в Замбии 7 медалей

В Лусаке, столице Замбии, прошел международный турнир по бадминтону.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

На турнире "Zambia International" Эра Мафтуха заняла первое место в соревнованиях по бадминтону среди женщин в личном разряде, Агиль Габилов-Дики Пангесту - в мужском парном разряде, а тандем Агиль Габилов-Эра Мафтуха - среди смешанных пар.

Дики Пангесту был удостоен серебряной медали в мужском парном разряде, а Джахид Алхасанов и Хаджар Нуриева - в смешанном парном разряде.

Еще две бронзовые медали завоевали Хаджар Нуриева в женском личном зачете, а также Хаджар Нуриева и Эра Мафтуха - в женском парном разряде.