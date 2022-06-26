Польша хочет разместить на своей территории бригадную боевую группу НАТО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о стремлении страны разместить на своей территории боевую группу НАТО.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Polska Times.

"Я подтверждаю, что мы стремимся к размещению в Польше бригадной группы в рамках структур НАТО <...> Так же, как на саммите в Варшаве были приняты решения о размещении в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием войск союзников, мы сейчас стремимся к тому, чтобы в Мадриде были приняты решения, нацеленные на дальнейшее усиление их потенциала как элемента укрепления сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", - заявил Блащак, затронув тему встречи лидеров государств альянса.