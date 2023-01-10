В Приморском крае спасли Котят леопарда

В Приморье спасли двух котят леопардов. По оценкам специалистов, животным всего около полутора месяцев. Хищников нашли на дороге рядом с национальным парком "Земля леопарда", сообщает телеканал "Известия". Отмечается, что матери краснокнижных котят рядом не обнаружили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые. Из-за резкого похолодания животные могли погибнуть. Леопардов поместили на карантин, они находятся под наблюдением.