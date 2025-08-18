https://news.day.az/azerinews/1774649.html Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər saxlanıldı - VİDEO Bakıda turist kimi səfər edən əcnəbilər Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Milli.Az xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə ərəblər qəbuledilməz hərəkətlər ediblər. Həmin şəxslər polislər tərəfindən saxlanılıb, hazırda araşdırma aparılır.
