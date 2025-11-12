Əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

Həyata keçirilən vergi siyasəti əmək bazarına müsbət təsir göstərməkdə davam edir.

Day.Az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci il noyabr ayının 1-nə işçilərlə işəgötürənlər arasında bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 1.884.656 olub.

Məlumata əsasən, təkcə oktyabr ayı ərzində 16,1 min artım müşahidə olunub.

Bildirilib ki, ümumi əmək müqavilələrinin 54,2%-ə yaxını qeyri-neft sektorunun özəl bölməsinin payına düşüb.

Vurğulanıb ki, bu sektorda artımın əsas hissəsi xidmət, ticarət və tikinti sahələrində qeydə alınıb.