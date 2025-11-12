https://news.day.az/azerinews/1794924.html Əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb Həyata keçirilən vergi siyasəti əmək bazarına müsbət təsir göstərməkdə davam edir. Day.Az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci il noyabr ayının 1-nə işçilərlə işəgötürənlər arasında bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 1.884.656 olub.
Əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb
Həyata keçirilən vergi siyasəti əmək bazarına müsbət təsir göstərməkdə davam edir.
Day.Az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci il noyabr ayının 1-nə işçilərlə işəgötürənlər arasında bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 1.884.656 olub.
Məlumata əsasən, təkcə oktyabr ayı ərzində 16,1 min artım müşahidə olunub.
Bildirilib ki, ümumi əmək müqavilələrinin 54,2%-ə yaxını qeyri-neft sektorunun özəl bölməsinin payına düşüb.
Vurğulanıb ki, bu sektorda artımın əsas hissəsi xidmət, ticarət və tikinti sahələrində qeydə alınıb.
