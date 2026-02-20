Təzyiqi necə aşağı salmaq olar? - Kardioloqlardan 6 yeni tövsiyə
Təzyiqi necə aşağı salmaq olar? - Kardioloqlardan 6 yeni tövsiyəİlk dəfə 7 ildən sonra Amerika Kardiologiya Assosiasiyası və Amerika Kardiologiya Kolleci yüksək qan təzyiqi olan insanlara göstəricilərini azaltmağa kömək etmək üçün tövsiyələrini yeniləyib.
Day.Az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, normal, yüksəlmiş və yüksək qan təzyiqi səviyyələri tonometr vasitəsilə ölçülərkən əvvəlki kimi qalır:
Normal qan təzyiqi - 120/80 mm civə sütunundan aşağı;
Yüksəlmiş qan təzyiqi - 120-129/80 mm civə sütunu;
Yüksək qan təzyiqi - 130/80 mm civə sütunu və yuxarı.
Yenilənmiş tövsiyələrin 6 əsas nəticəsi:
1. Dərmanları daha erkən qəbul edin
Yeni tövsiyələr həkimlərə hipertoniya xəstələrinə dərmanları daha erkən təyin etməyi tövsiyə edir, xüsusilə 3-6 ay ərzində həyat tərzində dəyişikliklər təzyiqi azaltmırsa.
Sürətli hərəkət etməyin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, yeni tədqiqatlar yüksək qan təzyiqinin həmçinin kognitiv pozğunluqlara səbəb olduğunu təsdiqləyib.
2. Duz qəbulunu daha da azaldın
Tövsiyələr gündəlik natrium qəbulunu 2300 mq-dan az (təxminən bir çay qaşığı duz) məhdudlaşdırmağı və 1500 mq-dan artıq olmamağı məqsəd qoyur.
3. Spirtli içkiləri azaltmağa və ya tərgitməyə çalışın
Yeni tövsiyələr spirtli içkiləri qəbul etməməyə çağırır. İçənlər üçün tövsiyə olunur: kişilər gündə ən çox iki porsiya, qadınlar isə bir porsiyadan artıq içməsin.
4. Stresin idarə olunması
Stres ürək-damar xəstəlikləri ilə əlaqəlidir. Tövsiyələr idmanla məşğul olmağı və stresin azaldılması üçün metodlardan istifadəni - yoga, dərin nəfəs alma və meditasiya - tövsiyə edir.
Yenilənmiş versiyada həftədə 75-150 dəqiqə aerobik fəaliyyət (sürətli gediş) və rezin lentlər və ya qantel ilə güc məşqləri tövsiyə olunur.
5. Çəkini ən azı 5% azaltmaq
Yeni tövsiyələr artıq çəkisi və ya piylənməsi olan yetkinlər üçün çəkini ən azı 5% azaltmağı tövsiyə edir.
6. DASH pəhrizinə riayət edin
Tövsiyələr sağlam qidalanmağı, xüsusilə DASH pəhrizini məsləhət görür. Bu pəhriz duzdan uzaq durmağı, tərəvəz və meyvələrin, tam taxılların, paxlalı bitkilərin, qoz-fındıq, toxumların, az yağlı və ya yağsız süd məhsullarının, quş əti və balığın artırılmasını nəzərdə tutur.
Hipertoniya zamanı qidalanma ilə bağlı digər xəbərlər
Yaxınlarda həkimlər yüksək təzyiq zamanı yeməməli olduğumuz məhsulları açıqlayıb. Mütəxəssislər 8 ən zərərli məhsulu adlandırıb və izah ediblər ki, bu məhsullar əlavələrlə zəngindir və hipertoniya riskini artırır, buna görə tamamilə istehlak etməmək tövsiyə olunur.
Diyetoloqlar həmçinin bildirib ki, qəhvə qan təzyiqini qısa müddət artırsa da, onun tamamilə dayandırılması vacib deyil.
