В будущем хочу принять участие в Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля, который проводится в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказала журналистам вокалистка из Казахстана Гульдана Алдадосова, находящаяся в Баку в рамках гастролей труппы театра "Астана Опера".

"Конечно, я знакома с творчеством знаменитых азербайджанских исполнителей Муслима Магомаева и Бюльбюля. Знаю, что в Азербайджане проводится Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля. Это сложный конкурс, и мне еще, думаю, рано в нем принимать участие, но в дальнейшем обязательно хочу это сделать", - отметила Гульдана Алдадосова, являющаяся слушателем Международной оперной академии "Астана Опера".

Вокалистка отметила, что на гала-концерте в Баку представляет арию Эльвиры из оперы "Пуритане" Винченцо Беллини.

"Это сложная ария, в сентябре я ее исполняла на международном конкурсе вокалистов Евы Мартон в Будапеште", - добавила она.

Гульдана Алдадосова подчеркнула, что это ее первый визит в Баку и она очень счастлива находиться здесь.

"Баку - красивый, зеленый город, архитектура - волшебная. Признаюсь, если бы была такая возможность, то я бы осталась тут. Мне пока не удалось познакомиться с азербайджанскими коллегами, ведь по приезде мы сразу приступили к репетициям, но я с удовольствием это сделаю", - сказала вокалистка из Казахстана.

Напомним, что 13 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку выступила труппа театра "Астана Опера". Артисты театра представили насыщенную программу гала-концерта, которую украсили произведения казахских и западноевропейских композиторов.