Описали опасный эффект перекусов

Частые перекусы вместо полноценного питания могут замедлять рост у детей - к такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета. Исследование, проведенное на мышах и крысах, показало: регулярное питание по расписанию стимулирует выработку гормона роста значительно сильнее, чем питание малыми порциями в течение дня. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Investigation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы работы сравнили два режима кормления: питание с частыми перекусами и классическое трехразовое питание. У грызунов, получавших еду по часам, ширина зоны роста большеберцовой кости - один из ключевых показателей скелетного развития - была заметно больше. Уровень гормона роста у них оказался в три раза выше, с выраженными пиковыми выбросами в течение дня.

Ключевым звеном в этом механизме оказался грелин - гормон, вырабатываемый натощак. Он не только вызывает чувство голода, но и напрямую стимулирует выработку гормона роста. У генетически модифицированных мышей без рецепторов к грелину эффект от режима питания исчезал, а у тех, кто питался часто, его не возникало вовсе.

Подобную зависимость ученые проверили и на людях. При непрерывном кормлении через зонд уровень грелина оставался стабильно высоким, но без привычных пиков, что мешало организму запускать импульсы роста. Исследователи полагают, что именно ритмичные колебания гормонов, возникающие при нормальном режиме питания, необходимы для стимуляции здорового роста.