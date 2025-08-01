Проще, чем кажется: как выбрать кофе

Ровно 87 лет назад в продаже появился растворимый кофе. Разберемся, какие разновидности напитка самые полезные и доступные.

По словам экономиста, ведущего сотрудника одного из аналитических центров Александра Цапликова, стоимость кофе в ближайшее время может вырасти на 40 процентов, передает Day.Az со ссылкой vm.ru.

- Спрос на кофе регулярно растет, а неурожай лишь усугубляет ситуацию - спрос заметно превышает предложение. Свою роль играют и угрозы Трампа в адрес Бразилии, которая остается основным поставщиком арабики, - отмечает он.

Сейчас существует большое количество видов кофе для любого бюджета.

Еще есть напитки для настоящих кофейных гурманов. Например, угольный латте - это напиток без кофеина с содержанием молока и активированного угля. В некоторых кофейнях он стоит 3000 рублей за 350 мл. А еще яичный кофе - смесь эспрессо, молока, сахара и взбитого в подогретом молоке яичного желтка. Стоит это дело 350 рублей за 400 мл.

Среди необычных видов растворимого кофе можно выделить напиток в пакетиках с различными вкусами - от бабл-гам до цитруса.

Виктория Безнебеева, диетолог, нутрициолог, автор своих методик:

- Растворимый кофе бывает сублимированный и гранулированный. Первый сохраняет больше полезных веществ, и по многим свойствам его можно приравнять к натуральному. Я рекомендую употреблять кофе в умеренных количествах, тогда он не принесет никакого вреда - старайтесь не добавлять в напиток много сахара и сливок.