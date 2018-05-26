Пашинян назвал свой народ провокатором

В Армении об Амулсарском золотоносном месторождении экологи и граждане бьют тревогу не первый год.

Напомним, что основная опасность, исходящая от освоения месторождения Амулсар, связана с цианидом, который представляет собой испаряющееся вещество. По оценкам специалистов, в результате эксплуатации месторождения тяжелые металлы могут оказаться в почве, воде и в конечном итоге попасть в потребительскую корзину (через продукты). Специалисты области предупреждают, что Амулсарское месторождение богато токсичными веществами I и II классов опасности, которые быстро мобилизуются и активно вовлекаются в геолого-химический состав благодаря своей токсичности.

Кроме этого они не замалчивают риски, нарушающие баланс озера Севан. Армянские геологи не исключают даже угрозы потери всей Араратской долины и озера Севан, но власти все эти предупреждения предпочитают не слышать.

Опасения и фобии армянских граждан в связи с рисками, исходящими от месторождения, обоснованы, очевидно, что есть понимание того, что в первую очередь, последствия экологической катастрофы из-за географической близости к месту их проживания коснутся их самих.

Одним словом, это опасное месторождение стало сущим наказанием для Севана, Джермука, других населенных пунктов этой территории. Причем в свое время на опасения экологов с любовью отвечали так же представители оппозиции. Но времена изменились - оппозиция стала властью - и отношение к проблеме резко изменилось.

Как пишут армянские СМИ, на днях жители села Гндеваз Вайоцдзорской области опять перекрыли дорогу, ведущую к Амулсарскому месторождению, требуя прекратить работы по эксплуатации рудника. К акции гндевазцев примкнул также совет старейшин Джермука. И к этой акции протеста обратился премьер-министр Никол Пашинян. Он строжайше потребовал прекратить акцию, иначе это будет рассмотрено как саботаж. "Действия против правительства, пользующегося доверием народа, - это действия против самих себя", - свою ультимативную мысль сформулировал Пашинян.

Но... Эти люди протестовали не против Никола Пашиняна. Они протестовали против английской компании "Лидиан Армения", наивно полагая, что в случае обещанных Николом Пашиняном свобод они получат право говорить и действовать против нежелательных явлений.

А теперь они выяснили, что это не так. И несложно догадаться о том что они пока не успели выяснить. Как известно, над головой этого месторождения торчат уши, в том числе, новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна, который был послом в Англии. Мог ли Пашинян пойти наперекор этим людям и провалить их программу? Естественно, нет, поскольку любая революция тормозит там, где виден блеск золота.

С другой стороны, Пашиняну крайне трудно противостоять европейской компании. Что скажет цивилизованный Запад? Разве не скажет, на кого это ты замахиваешься, Никол?

Другое дело, если бы за этим стояли русские. Народный премьер-министр за один день решил бы вопросы с точки зрения экологических требований и больше не был бы вынужден называть свой народ провокатором. А теперь он сделал еще более курьезный шаг. Направил представленное в связи с Амулсарской программой письмо протеста экологов на рассмотрение руководителю аппарата президента Армении. То есть, отдал барашка на хранение волку.

И теперь жителям Вайоцдзорской области остается терпеливо ждать и услышать, как президент Армен Саркисян ответит на подтверждающие нецелесообразность месторождения аргументы, "крестным" которого является он сам, а ангелом-хранителем нынче стал Никол Пашинян.

Действительно, курьезный случай...

Садиг Ахмедов