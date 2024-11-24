https://news.day.az/politics/1710158.html Соглашение COP29 – ключевой шаг вперед - глава МИД Великобритании Соглашение COP29 стало важным этапом на пути к решению глобальных климатических задач. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в своем аккаунте в соцсети "Х". "Новая цель климатического финансирования ускорит глобальные усилия по борьбе с изменением климата.
Соглашение COP29 – ключевой шаг вперед - глава МИД Великобритании
Соглашение COP29 стало важным этапом на пути к решению глобальных климатических задач.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в своем аккаунте в соцсети "Х".
"Новая цель климатического финансирования ускорит глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Это критически важно для обеспечения безопасности и процветания Великобритании, а также для защиты планеты от нарастающего климатического кризиса", - отметил министр.
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