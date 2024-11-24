Соглашение COP29 – ключевой шаг вперед

Соглашение COP29 стало важным этапом на пути к решению глобальных климатических задач.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Новая цель климатического финансирования ускорит глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Это критически важно для обеспечения безопасности и процветания Великобритании, а также для защиты планеты от нарастающего климатического кризиса", - отметил министр.