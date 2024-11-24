Президент Ильхам Алиев: COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии!

COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом, в частности, говорится в публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X.

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