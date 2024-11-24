https://news.day.az/officialchronicle/1710156.html Президент Ильхам Алиев: COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии! - ФОТО COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии. Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом, в частности, говорится в публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии! - ФОТО
COP29 - поворотный момент в климатической дипломатии.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом, в частности, говорится в публикации Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X.
Новость обновляется
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