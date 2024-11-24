Когда использование пленки на стеклах автомобилей в Азербайджане ведет к штрафу?

Некоторые водители наносят пленку не только на задние, но и на лобовое и передние стекла автомобилей, создавая таким образом невидимый барьер, из-за которого трудно определить, кто находится за рулем, так как машина покрыта темной пленкой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, группа водителей утверждает, что полиция оштрафовала их за использование "пленки" в автомобиле, несмотря на то, что проверка стекол на автосервисе показала их соответствие стандартам. Это вызвало вопросы, как такая ситуация регулируется законодательством.

Эксперт по транспорту Эльдениз Джафаров рассказал Milli.Az, что необходимо учитывать степень светопропускания стекол. Согласно правилам, пленка на передних боковых стеклах должна обеспечивать светопропускание не менее 75%. Однако использование пленки на задних стеклах не запрещено.

"Одним из основных требований, связанных с использованием пленки, является безопасность. Пленка не должна ухудшать видимость водителя и не должна представлять угрозу для других участников дорожного движения. Она не должна ограничивать распространение света и должна нести только положительный эффект для безопасности", - подчеркнул эксперт.

С каждым годом количество водителей, сталкивающихся с этой проблемой, увеличивается, однако полиция продолжает считать такие случаи нарушением. В Главном управлении государственной дорожной полиции сообщили, что накрытие наружных светотехнических приборов автомобиля пленкой может изменить их цвет, ухудшить качество светового излучения и затруднить восприятие сигналов, что опасно для дорожного движения.

Кроме того, согласно приложению № 1 Закона "О дорожном движении", количество, тип, расположение и режим работы внешних световых приборов транспортного средства должны соответствовать его конструкции и нормативным требованиям. Нарушение этих требований, в том числе неправильное оборудование транспортного средства, влечет за собой административную ответственность, как указано в статье 342 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.