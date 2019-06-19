https://news.day.az/politics/1130313.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут военные учения - ФОТО
Азербайджан, Турция и Грузия проведут военные учения - ФОТО
В Центре военных игр Вооруженных сил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена планирующая конференция командно-штабных учений "Eternity-2019" при компьютерной поддержке.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.
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