Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Казахстана

В рамках рабочего визита в Казахстан министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, а также текущее состояние мирного процесса.

"Было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, которые особо расширились за последнее время.

Было отмечено, что наряду с двусторонним партнерством по направлениям экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, сотрудничество на региональных и международных платформах, особенно в рамках Организации тюркских государств, обещает широкие перспективы.

Подробно проинформировав казахстанскую сторону о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в текущем году, Джейхун Байрамов отметил, что COP29, в свою очередь, является новой платформой для сотрудничества.

Говоря о текущей ситуации, возможностях и вызовах в регионе в постконфликтный период, Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за поддержку и активность в направлении продвижения двустороннего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. На фоне последнего соглашения, достигнутого между делимитационными комиссиями, выражена уверенность в том, что сегодняшние переговоры, в свою очередь, также внесут свой вклад в процесс.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.

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13:14

В рамках рабочего визита в Казахстан министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Было отмечено, что стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня сотрудничества между двумя странами, перспективы стратегического партнерства в различных сферах, таких как экономика, энергетическая безопасность, инвестиции.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу об инициативах и позиции Азербайджана в отношении процесса постконфликтной нормализации.

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