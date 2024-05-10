COP29 является новой платформой для сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках своего рабочего визита в Республику Казахстан.

"Было отмечено, что наряду с двусторонним партнерством по направлениям экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, сотрудничество на региональных и международных платформах, особенно в рамках Организации тюркских государств, обещает широкие перспективы.

Подробно проинформировав казахстанскую сторону о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в текущем году, Джейхун Байрамов отметил, что COP29, в свою очередь, является новой платформой для сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!