Раскрыты секреты семейного счастья

Секреты семейного счастья раскрыл в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. Он назвал ключами к нему отказ от грехов, ласку и борьбу с искушениями.

"Любимого человека не зря называют спутником жизни. Можно вместе идти по одной дороге или врозь, как чужие. Дорога к счастью длиною в жизнь куда безопаснее без грехов", - заявил клирик, призвав своих подписчиков относиться к браку серьезно.

Важное значение имеет проявление искренности, доброты и ласки по отношению к партнеру: оно поможет преодолеть любые неприятности, победить зло.

"Даже если тебе кажется, что выбор спутника жизни ошибочен, нельзя исключать сомнения. Искушения всегда маскируются, желая выдать себя за твои мысли", - отметил Бабкин. Он объяснил, что "готового счастья не бывает", двум людям его нужно терпеливо выращивать, не поддаваясь искушениям и сомнениям.

"Любовь объединяет и помогает преодолеть семейные проблемы", - подчеркнул священник.