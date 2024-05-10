https://news.day.az/popularblog/1659103.html Свекровь Хейли Бибер публично отреагировала на новость о беременности - ВИДЕО
Свекровь Хейли Бибер публично отреагировала на новость о беременности - ВИДЕО
Мать Джастина Бибера Пэтти Маллетт публично отреагировала на новость о беременности Хейли. Комментарием она поделилась в Instagram.
"Малыш Бибер уже в пути! Я скоро стану бабушкой! Поздравляю, Джастин и Хейли! Мое сердце переполнено радостью! Какое захватывающее новое приключение! Я так сильно вас люблю!" - написала Пэтти Маллетт.
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