Свекровь Хейли Бибер публично отреагировала на новость о беременности

Мать Джастина Бибера Пэтти Маллетт публично отреагировала на новость о беременности Хейли. Комментарием она поделилась в Instagram.

"Малыш Бибер уже в пути! Я скоро стану бабушкой! Поздравляю, Джастин и Хейли! Мое сердце переполнено радостью! Какое захватывающее новое приключение! Я так сильно вас люблю!" - написала Пэтти Маллетт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!