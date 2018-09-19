В Загатале выпал град, нанесен ущерб сельскому хозяйству
19 сентября 2018 10:23 279
Выпавший в Загатальском районе сильный град нанес ущерб сельскому хозяйству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, с вечера 18 сентября до утра 19 сентября в районе наблюдались нестабильные погодные условия. С перерывами на территории района выпали дожди. 18 сентября примерно в 11 часов ночи в районном селе Юхары Тала, в райцентре на территории именуемой Галадюзю, и некоторых селах у подножия горы в течение 10-15 минут шел сильный град.
Выпавший град нанес ущерб посевным приусадебным участкам жителей, фруктовым садам и сельскому хозяйству района.
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