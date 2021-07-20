https://news.day.az/society/1363361.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 036 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10 666, вторую - 15 370.
Общее количество введенных доз вакцины - 4 383 875.
При этом первую дозу препарата получили 2 591 666, вторую - 1 792 209 человек.
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