Пять депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом

В России пять депутатов нижней палаты парламента повторно заразились коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сегодня в ходе пленарного заседания сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, проведенное вчера тестирование показало, что всего коронавирусом заразились еще 11 депутатов: "Кроме этого, что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Антитела у них не выработались, они повторно заразились. Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице".