https://news.day.az/world/1298514.html Пять депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы РФ повторно заразились коронавирусом
В России пять депутатов нижней палаты парламента повторно заразились коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сегодня в ходе пленарного заседания сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, проведенное вчера тестирование показало, что всего коронавирусом заразились еще 11 депутатов: "Кроме этого, что больше всего тревожит, пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Антитела у них не выработались, они повторно заразились. Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице".
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