В мире распространяется новый штамм коронавируса - Omicron XBB.1.5. Он стал доминирующим штаммом в Соединенных Штатах Америки всего лишь за несколько недель и может привести к новой волне пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Politico, представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове заявила, что этот штамм уже обнаружили в 29 странах мира.

"Мы обеспокоены его преимуществом в росте, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие варианты", - подчеркнула она.

Ван Керхове отметила, что хотя пока что новый вариант выявили в 29 странах, он может циркулировать в гораздо большем количестве государств. По ее словам, ВОЗ работает над анализом тяжести течения нового штамма. Его должны опубликовать в ближайшие дни.