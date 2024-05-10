Участники акции протеста перекрыли дорогу Армения-Иран

В Ереване и регионах Армении некоторые дороги были перекрыты по призыву лидера движения "Тавуш за Родину" архиепископа Баграта Галстаняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, участок межгосударственной автомагистрали Армения-Иран, проходящий через Ехегнадзор, заблокирован.

В то же время группа граждан заблокировала въезд в Ереван со стороны Араратской области.

В Ереване группа граждан заблокировала движение на ряде дорог.

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