Байден распорядился направить Украине дополнительную военную помощь

Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер "предоставил госсекретарю США [Энтони Блинкену] полномочия <...> выделить оборонную продукцию" и предоставить услуги Министерства обороны США, включая "военную подготовку и обучение, с целью помощи Украине" на общую сумму $400 млн.

Как говорится в письменном заявлении Блинкена, пакет "включает в себя крайне необходимые средства, в том числе дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы [к ним], артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT4, высокоточные авиационные боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, прибрежные и речные патрульные катера, боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты, подрывные средства и запчасти". Вашингтон отправит Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

В Пентагоне в связи с этим указали, что, таким образом, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала конфликта.

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