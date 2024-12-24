Польша готовится запустить разведывательный спутник

Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X.

"В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения. Только что был подписан контракт на четыре микроспутника более чем на 550 миллионов злотых (около 137 миллионов долларов)", - написала она.

Министр почеркнула, что спутники увеличат возможности Вооруженных сил Польши по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компанией Creotech Instruments.