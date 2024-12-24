https://news.day.az/world/1717726.html Польша готовится запустить разведывательный спутник Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X. "В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения.
Польша готовится запустить разведывательный спутник
Польша планирует запустить первый разведывательный космический аппарат в 2025 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч на странице в X.
"В следующем году в космос будет запущен первый польский спутник наблюдения. Только что был подписан контракт на четыре микроспутника более чем на 550 миллионов злотых (около 137 миллионов долларов)", - написала она.
Министр почеркнула, что спутники увеличат возможности Вооруженных сил Польши по сбору разведывательных данных. Проект реализуют совместно с польской компанией Creotech Instruments.
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