Vəfadan bacısına 30 minlik hədiyyə

Müğənni Vəfa Şərifova bacısına 30 min manat dəyərində cip avtomobil hədiyyə edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi həmin anların görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

İzləyicilər tərəfindən böyük maraq və müzakirə doğuran paylaşımda Vəfa Şərifovanın bacısına açarı təqdim etdiyi anlar əks olunub.

Həmin görüntünü təqdim edirik: