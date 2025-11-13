https://news.day.az/azerinews/1795178.html Vəfadan bacısına 30 minlik hədiyyə – VİDEO Müğənni Vəfa Şərifova bacısına 30 min manat dəyərində cip avtomobil hədiyyə edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi həmin anların görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. İzləyicilər tərəfindən böyük maraq və müzakirə doğuran paylaşımda Vəfa Şərifovanın bacısına açarı təqdim etdiyi anlar əks olunub.
