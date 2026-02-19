https://news.day.az/azerinews/1817274.html Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqstü söhbət edib - VİDEO Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası ərəfəsində Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib. Day.Az bildirir ki, kadrlarda Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin də söhbətə qoşulduğu görünür. Söhbət zamanı sülh prosesinin gedişatı müzakirə olunub.
