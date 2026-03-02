https://news.day.az/azerinews/1819331.html Xameneinin həlak olmuş 14 aylıq nəvəsinin fotosu ABŞ və İsrailin zərbələri zamanı İranın Ali Lideri Ayətullah Əli Xamenei ilə birlikdə həlak olan 14 aylıq nəvəsinin görüntüsü yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, "Tasnim" agentliyi Zəhra Mohəmmədi Golpayeqaninin fotosunu paylaşıb. Onun babası ilə birlikdə öldüyü qeyd edilib.
