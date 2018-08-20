Беларусь заинтересована в создании совместных технопарков с Азербайджаном

У Азербайджана и Беларуси есть мощный потенциал для расширения экономического сотрудничества в производственной сфере.

Об этом сказал Trend белорусский эксперт Юрий Шевцов, отметив, что Азербайджан является одним из самых надежных экономических партнеров Беларуси в регионе, передает Day.Az.

В частности, эксперт затронул сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и Минского тракторного завода, которые могут подписать соглашение о расширении производства тракторов "Беларус" в Азербайджане до конца 2018 года.

По мнению Шевцова, реализация этого серьезного контракта сулит финансовую выгоду для двух стран и существенно улучшит уровень сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в этой важной сфере.

"Гянджинский автозавод является лидером совместного сотрудничества в области производственной кооперации, и крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами всего Евразийского экономического союза. С точки зрения торговых отношений, Азербайджан во многом привлекательнее для Беларуси чем, к примеру, та же Армения, которая состоит в Таможенном союзе, в Евразийском союзе и участвует в интеграционных процессах. То, что порядка 8 тысяч тракторов "Беларус" и свыше 3,5 тысячи единиц техники марки "МАЗ" собрано на Гянджинском автомобильном заводе, демонстрирует, что существует достаточно хорошая база для эффективного сотрудничества в этой сфере. В целом, сфера машиностроения - приоритетное направление для расширения двустороннего сотрудничества, и я думаю, что в перспективе она будет одним из ведущих направлений. На данный момент стороны тесно сотрудничают в этой области, расширяются сборочные площадки для белорусских тракторов МТЗ и автомобилей МАЗ, которые успешно эксплуатируются в Азербайджане", - отметил Шевцов.

По словам эксперта, заметно расширяется двустороннее взаимодействие в сферах производственной кооперации и услуг и в инвестиционной области.

"Насколько мне известно, в двусторонней торговле между нашими странами участвуют более 250 предприятий, которые осуществляют поставки по сотням товарных позиций. При этом свыше 40 азербайджанских компаний, являются дилерами и дистрибьюторами белорусских предприятий в Азербайджане. Такие сферы, как строительство, пищевая промышленность, машиностроение, транспорт, туризм, банковские и страховые услуги также привлекательны для местных инвесторов", - сказал Шевцов.

Беларусь также заинтересована в создании совместных технопарков с Азербайджаном, а также в развитии экспортных направлений по поставкам производственной продукции в третьи страны, считает эксперт.

"Взаимодействие в области высоких технологий - также одно из многообещающих сфер, и, насколько мне известно, уже имеются двусторонние договоренности о сотрудничестве. Наши страны заинтересованы в реализации совместных проектов на взаимовыгодных условиях. Допустим, просматривается совместная деятельность по развитию атомной энергетики, осваиваемой Азербайджаном. Учитывая большой опыт Беларуси в области ядерных исследований, я бы не стал исключать, что сотрудничество в сфере мирного атома может способствовать реализации крупных научных проектов в среднесрочной перспективе. В этом направлении Азербайджан также наращивает опыт сотрудничества. Все эти возможности дают основание полагать, что наши страны могут совместно работать над кооперативными проектами в сфере науки и высоких технологий, развивать интеллектуальный, научный, технологический и производственный потенциал", - продолжил белорусский эксперт.

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