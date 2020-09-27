"Опоздавшее" письмо президента Ирана чуть не опрокинуло режим Пашиняна

В Армении за пару дней чуть не произошла очередная революция из-за недовольства общественности, вызванного размышлениями о том, Иран отвернулся от Еревана, пишет издание politvesti.ru.

Дело в том, на днях глава правительства Пашинян получал поздравительные письма по случаю дня независмости, а из Ирана, который день, ни одной весточки. Иран все эти годы является буквально единственным сюзником Еревана из соседних государств, играя одновременно роль "дороги жизни" для армян. Со всеми остальными у Армении отношения или натянутые, как в случае с Грузией, или вовсе вражеские как с Азербайджаном и Турцией.

Армения - единственная страна в Европе, которая умудрилась испортить отношения почти со всеми государствами вокруг своих границ. Поползли слухи, что Тегеран намеренно игнорирует своего соседа, оставив его в геополитическом одиночестве. Ереван, словно покинутая возлюбленным женщина, начал уже истерить, когда весточка от иранского лидера подоспела - правда, с опозданием на 4 дня. В прессе ода за другой на официальном и экспертном уровне начали выдвигать гипотезы о причинах "забывчивости" Тегерана поздравить Ереван по случаю дня независимости.

В беседе с Tert.am иранист Вардан Осканян выразил мнение, что поздравление, отправленное Хасаном Рухани с таким с опозданием, уже является сигналом, который должен вызывать беспокойство у властей Армении. Он также отметил, что этим Иран выражает свое отношение к властям Армении по вопросу открытия посольства Армении в Израиле.

С комментарием по этой значимой для армян проблеме вынуждено было выступить Министерство иностранных дел Республики Армения, пытаясь ввести в заблуждение общественность. "В этом году президент Ирана Хасана Рухани направил поздравительное послание 24 сентября. В 2018-2019 годах данное послание было также направлено 24 и 25 сентября. Несколько лет назад поздравительное послание иранской стороны было получено даже спустя месяцы. Здесь не нужно искать ничего странного", - говорилось в заявлении.

Между тем, проверить это не составило особого труда, и блогеры смогли вычислить, когда в предыдущие годы президент Ирана направлял поздравительное послание по случаю Дня независимости.

Так, в 2019 году Хасан Рухани направил поздравительное послание Президенту РА Армену Саргсяну и премьер-министру РА Николу Пашиняну именно в день независимости, 21 сентября.

В 2018 году президент Ирана направил поздравительное послание премьер-министру РА на следующий день после дня независимости, 22 сентября.

Следовательно, утверждение МИДа о том, что послания были также направлены 24 и 25 сентября 2018-2019 годов, не соответствует действительности.

В МИД отмечают, что несколько лет назад поздравительное послание от иранской стороны было получено даже спустя месяцы и в этом не стоит искать что-то странного, намекая на поздравительное письмо предыдущему президенту Сержу Саргсяну в 2014 году. Армянские СМИ пишут, что вопреки утверждениям МИДа о том, что поздравления были получены через несколько месяцев после Дня Независимости, следует отметить, что поздравительное послание 2014 года было также отправлено в День Независимости, 21 сентября.

Теперь же, когда заветное письмо получено, в Ереване наступило относительное спокойствие, хотя ясно, что Тегеран своим "опозданием" пытался донести соседу, что недоволен им, и непредсказуемая и агрессивная политика Армении в купе с заигрыванием Западными противниками Ирана, грозит, тем что Тегеран вообще перестанет присылать какие либо письма.