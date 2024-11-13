Джиган раскрыл имя убийцы Тупака

Рэпер Джиган заявил, что точно знает причастных к трагедии с культовым американским артистом Тупаком Шакуром. Как передает Day.Az, об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу JETCAR.

По словам Дениса (настоящее имя Джигана), в произошедшем виноваты коллеги Тупака - Снуп Догг и обвиняемый сейчас в сексуальных преступлениях и торговле людьми P.Diddy.

"Я точно знаю, что Снуп Догг был замешан в этом. И P.Diddy, говорят, тоже. Конечно, не хочется наговаривать, но... В общем, Снуп и Дидди, по-любому", - заявил он.