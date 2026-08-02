https://news.day.az/showbiz/1851639.html Раскрыта тема бала Met Gala 2027 в Нью-Йорке Бал Института костюма Met Gala в следующем году будет посвящен творчеству британского дизайнера Джона Гальяно. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Тема бала звучит как "Джон Гальяно: Горизонты" (John Galliano: Horizons).

Раскрыта тема бала Met Gala 2027 в Нью-Йорке

Шоу-бизнес, 2 августа 2026 12:32 (UTC +04:00) 1 491
Раскрыта тема бала Met Gala 2027 в Нью-Йорке

Бал Института костюма Met Gala в следующем году будет посвящен творчеству британского дизайнера Джона Гальяно. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тема бала звучит как "Джон Гальяно: Горизонты" (John Galliano: Horizons). Отмечается, что Гальяно - третий из ныне живущих дизайнеров, кто был удостоен персональной выставки в Метрополитен-музее. До него были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017-м.

"Нет никого более достойного выставки такого масштаба, чем Джон Гальяно. Его творчество - в Dior, Givenchy, Margiela, его собственном бренде и других - сочетает в себе эрудицию и креативность, мрачность и свет. Прошлое, настоящее, будущее - все это сливается воедино удивительным образом. Он великий дизайнер, и его карьера не определяется каким-то одним моментом - чем-то, с чем ему придется жить всю оставшуюся жизнь", - заявила бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

В 2011 году Гальяно оказался в центре скандала из-за видеозаписи, где он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, невнятно произносил оскорбления в адрес двух женщин, которых он считал еврейками. Суд во Франции приговорил дизайнера к штрафу в размере €6 тысяч, признав его виновным в антисемитском поведении. После модельер был лишен звания кавалера ордена Почетного легиона.

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Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 818
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Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 509
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Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 519
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Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 933
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Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 6 ноября 10:14 (UTC+04), Экономика 1 626
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