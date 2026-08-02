Раскрыта тема бала Met Gala 2027 в Нью-Йорке

Бал Института костюма Met Gala в следующем году будет посвящен творчеству британского дизайнера Джона Гальяно. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тема бала звучит как "Джон Гальяно: Горизонты" (John Galliano: Horizons). Отмечается, что Гальяно - третий из ныне живущих дизайнеров, кто был удостоен персональной выставки в Метрополитен-музее. До него были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017-м.

"Нет никого более достойного выставки такого масштаба, чем Джон Гальяно. Его творчество - в Dior, Givenchy, Margiela, его собственном бренде и других - сочетает в себе эрудицию и креативность, мрачность и свет. Прошлое, настоящее, будущее - все это сливается воедино удивительным образом. Он великий дизайнер, и его карьера не определяется каким-то одним моментом - чем-то, с чем ему придется жить всю оставшуюся жизнь", - заявила бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

В 2011 году Гальяно оказался в центре скандала из-за видеозаписи, где он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, невнятно произносил оскорбления в адрес двух женщин, которых он считал еврейками. Суд во Франции приговорил дизайнера к штрафу в размере €6 тысяч, признав его виновным в антисемитском поведении. После модельер был лишен звания кавалера ордена Почетного легиона.