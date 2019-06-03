Готовя материал о съемках в Баку фильма "Тегеран-43", мы не думали, что начинать его придется с грустной ноты.

21 декабря стало известно, что скончался известный азербайджанский актер, заслуженный артист Алескер Мамедоглу.

Буквально за пару дней до этого автор этих строк брала интервью у Алескер муаллима, который снимался в этом фильме в роли канатчика Гулама Рзы. Актер был очень рад, что вспомнили о его роли, и признался, что никто никогда не спрашивал его о съемках "Тегерана" в Баку. А ведь ему есть, что рассказать. Он просил прислать ему ссылку, как только выйдет статья...

К сожалению, ссылку отправить уже некуда. А этот материал мы посвящаем памяти Алескера Мамедоглу, пусть даже его роль в том фильме была небольшой.

КАНАТЧИК ГУЛАМ

Да, его роль была небольшой, но очень колоритной.

Как рассказал в интервью Day.Az Алескер Мамедогду, он как раз снимался в фильме Аждара Ибрагимова "Чудак", когда в Баку начались "иранские" съемки "Тегерана-43".

- В тот период невозможно было ехать в Иран, поэтому фильм "Тегеран-43" решили снять в Баку. Второй режиссер пришел к Аждару Ибрагимову, посоветовался с ним, потом позвали меня на кладбище в Гала, там меня проверили и утвердили мою роль. Так я стал канатчиком Гуламом.

По словам нашего собеседника, артисты в фильме были заняты очень высокого уровня - Наталья Белохвостикова, Армен Джигарханян, Альберт Филозов, Игорь Костолевский, Николай Гринько. Азербайджанскому актеру удалось быстро найти с ними общий язык.

К сожалению, большая часть сцен с его участием не вошла в советский вариант "Тегерана". Они вошли в 4-серийный зарубежный вариант фильма. Но сниматься на "Мосфильме" - это было необыкновенное чувство, признался Алескер Мамедоглу. Сниматься в фильме, в котором участвовал Ален Делон, - что может быть интереснее?

- Более всех я сдружился с Арменом Джигарханяном. После съемок мы даже некоторое время продолжали общаться. Все актеры фильма были очень талантливы. К примеру, Наталья Белохвостикова, игравшая переводчицу с персидского, или Игорь Костолевский, сыгравший одну из лучших своих ролей. Альберт Филозов, вообще, был для меня необыкновенным человеком.

Съемки фильма проходили в Ичеришехер, в местах, напоминающих тегеранские улицы. Снимали также на кладбище в Гала, где Мамедоглу представили Армену Джигарханяну, игравшему роль Макса.

Очень качественной была операторская работа Валентина Железнякова. Павильон был очень хорошо организован.

Фото из архива Бахруза Гусейнова, предоставлено Бахрамом Багирзаде

- Мои съемки длились 20 дней, фильм снимался в Швейцарии, Франции, Англии, Москве. Я снимался в Москве и Баку. Представители иранского консульства учили нас говорить на фарси. Все было организовано строго и точно. Знаете, тогда не каждого брали на роль в таком фильме, для каждого это было большим счастьем. Столько лет прошло, а фильм этот до сих пор смотрится с удовольствием...

БАКУ ПОРАБОТАЛ ТЕГЕРАНОМ

"Тегеран-43" - совместный фильм СССР, Франции, Швейцарии и Испании. Фильм вышел на экраны в 1980 году и произвел фурор. Часть съемок проходила в Баку, старинные здания которого внешне схожи с домами в Тегеране.

Фото из архива Бахруза Гусейнова, предоставлено Бахрамом Багирзаде

По словам заслуженного художника Фикрета Алекперова, художника-постановщика на киностудии "Азербайджанфильм", это был самый сложный фильм, который оказался в тысячу раз труднее "Бриллиантовой руки". В "Руке" Баку работал Стамбулом, а в "Тегеране" - Ираном.

- Первым делом надо смотреть на мечети: в Азербайджане у них круглые купола, а в Иране - конусообразные. Так вот, вспомните эпизод, когда Черчилль едет по улицам Тегерана, а вдали виднеется мечеть - это был комбинированный кадр - перед камерой поставили макет мечети. Так и снимали. Все улицы надо было задекорировать вывесками того времени, и всех артистов нарядить американцами, французами, немцами. Я в этом фильме вымотался - снимали день и ночь. Ален Делон снимался, но в Баку не приезжал.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ АКТЕРОВ:

Игорь Костолевский, исполнитель главной роли в картине "Тегеран-43":

Фото из архива Бахруза Гусейнова, предоставлено Бахрамом Багирзаде

- Вы будете смеяться, но мне особо запомнились ночные съемки в Ичеришехер. Каждый раз, выходя к камере, я ощущал какое-то непроизвольное чувство страха, - кругом темень, вдали мелькают какие-то смутные тени, из ближайшей подворотни доносятся хриплые голоса. Хотя мой герой-разведчик Андрей Ильин был не робкого десятка, и сам я понимал прекрасно, что там, за пределами съемочной площадки, бурлит веселая жизнь большого современного города, в котором живут добрые люди, искренние друзья.

КСТАТИ

Вы знаете, сколько известных фильмов было снято в Баку? Мы уже успели рассказать нашим читателям о многих из них. Однако не многие помнят, что в нашем городе снимался и такой очень известный в свое время фильм, как "Последний дюйм" - экранизация рассказа английского писателя Джеймса Олдриджа. Причем, в отличие от "Руки" и "Амфибии", здесь были сняты не отдельные сцены, а практически вся картина.

"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"

Рассказать, как это происходило, мы попросили Фикрета Алекперова. На этот раз Фикрет муаллим выступил в роли не ассистента художника, как в "Бриллиантовой руке" и "Человеке-амфибии", а дублера главного героя!

Дело было в июле 1957 года.

"Последний дюйм" был экранизирован талантливыми советскими режиссерами Никитой Курихиным и Теодором Вульфовичем, причем поначалу фильм был учебный, их дипломной работой, впоследствии Комиссия просмотрела материал и решила сделать его полнометражным, рассказывает Алекперов. Подводные сцены снимала группа Кусто.

Фильм имел большой успех и стал одной из самых известных работ в карьере режиссеров. Сюжет фильма следующий: безработный летчик Бен Энсли едет на берег Красного моря в уединенную бухту снимать на пленку акул и берет с собой своего маленького сына Деви. Во время съемок Бена ранит акула. Спасти их жизни может только юный Дэви, которому приходится прямо здесь научиться управлять самолетом.

Это краткий сюжет.

- Где проходили съемки?

- Съемки проходили в Крепости, эпизод с телеграфом снимали около Девичьей башни, где сейчас находится книжный магазин, телеграфиста играл наш известный азербайджанский актер Гаджимамед Гафгазлы. Далее съемки проходили на аэродроме в Забрате, где базировалась наша сельскохозяйственная авиация, а также на берегу Каспийского моря в Бильгя, в уединенной бухте. 95 процентов фильма снято в Баку, и лишь 5 процентов, а именно, эпизод в госпитале, - в Ленинграде. В фильме были задействованы такие известные азербайджанские актеры, как хозяин кафе Али-Ага Агаев и механик Мухлис Джани-заде.

- Как вы попали в этот фильм?

- Когда снимался фильм, я возвращался с пляжа, тут меня увидела ассистент режиссера, почему-то записала мою фамилию и адрес. Прошло немного времени, и они нашли меня, оказалось, что мальчик заболел ангиной, и меня взяли сниматься на роль Деви как дублера на дальних и средних планах. Я снимался вместо него целый месяц.

В фильме были задействованы такие хорошие актеры как Николай Крюков, Слава Муратов и известный советский актер Михаил Глузкий, сыгравший роль коммерсанта Джиффорда. Особенно следует отметить музыку, написанную Моисеем Вайнбергом.

- Какие эмоции вас сопровождали на протяжении съемок?

- Я был 11-тилетним мальчиком и послушно выполнял все поручения. Как известно, я вырос в творческой атмосфере, и поэтому мне было не сложно, я уже с детства в кино. Этот фильм был моим первым выходом на площадку. На меня надели костюм Дэви, босоножки, часы Бена...

- А с кем из актеров вы сдружились?

- С Николаем Крюковым, игравшим Бена, и исполнителем роли Дэви Славой Муратовым, а также с нашими актерами Али-Агой Агаевым и Мухлисом Джани-заде. С Глузким, хотя он приезжал сниматься на один день. Вообще, я коммуникабельный человек и обычно со всеми легко нахожу общий язык.

С Крюковым мы встретились в 1963 году во время съемок фильма Аждара Ибрагимова "26 бакинских комиссаров", где он играл роль английского консула. Он меня вспомнил...

ЭПИЛОГ

На этом мы завершаем наш рассказ об известных фильмах, снимавшихся в советские годы в Баку. Все эти киноленты мы продолжаем смотреть до сих пор. Они стали частью и азербайджанского кинематографа, и нашей истории. Ведь, как говорят очень многие, главным героем их был и остается наш Баку.

Тамилла Мамедова