Во второй половине ХХ века эти тихие, пропитанные восточной романтикой кварталы Старого города превратились в знойный Буэнос-Айрес для знаменитого "Человека-амфибии", ставшего первой советской картиной, в которой 40 процентов составляли подводные съемки. Интересно, что многие зрители пребывали в уверенности, что съемки происходили на Кубе - так убедительно выглядели неоновая реклама, вывески на улицах, которыми художники дополнили и без того экзотический вид Крепости.

Рассказать о том, как снимался "Человек-амфибия", мы попросили Фикрета Алекперова, работавшего много лет художником-постановщиком на киностудии "Азербайджанфильм" и имевшего отношение к работе над самыми известными советскими фильмами, снимавшимися в Баку.

Итак, начинаем.

ТАВЕРНА "НАРГИЗ"

Группа приехала в Баку снимать "Человека-амфибию" жарким летом 1960 года. Съемки шли в Крепости, в известном старым бакинцам кафе "Наргиз", на Площади Фонтанов, в Мардакяне, на Шиховской дороге, в бакинском морском порту. И везде процесс съемок сопровождался восторженными зрителями. "Человек-амфибия" стал лидером проката 1962 года, был просмотрен более 65 млн. зрителей, а на Международном фестивале этот фильм получил приз.

Бакинцы до сих пор помнят, как Владимир Коренев и Анастасия Вертинская гуляли в свободное время по бульвару.

Исполнитель роли "Человек-амфибия" Владимир Коренев с большой теплотой вспоминал это время: "Уже нет в Баку кафе "Наргиз", где исполняли хит "Эй, моряк, ты слишком долго плавал". Не каждый помнит, что это кафе назвали в честь обворожительной и загадочной бакинской красавицы, которую сопровождали толпы восторженных поклонников"...

ИЗ НЕИЗДАННОГО

Несколько эпизодов из фильма в него впоследствии не вошли, рассказывает Фикрет Алекперов. К примеру, сцена с быком, которого транспортировали по воздуху в порту: по сценарию бык падал на землю и, конечно, разбивался в кровавое месиво, а шокированный Ихтиандр произносил: "Какая жестокость!".

Не вошел в картину и эпизод, в котором Ольсен выходит из подъезда с католическим священником, обсуждая с ним, насколько греховно создание "Ихтиандра".

В ЭПИЗОДАХ

В эпизодах "Человека-амфибии" снималось много интересных людей. В сцене купания в бассейне продавца рыбы играл Юрий Медведев, известный по фильму "Дорогой мой человек". Снималось в эпизодах картины и целое семейство известного в то время южноамериканского певца Тито Романио, гастролировавшего в Баку, - сам певец, его жена и маленький сын.

Есть в фильме одна деталь, на которую вряд ли кто-то обратил внимание - Ольсен почему-то называет чистильщика обуви "Хасаном". Интересно, почему? Может быть, потому что изображавшего его статиста действительно звали Хасан?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Фикрет Алекперов с 9-ти лет на съемочной площадке. Попал туда в качестве актера, а затем много лет проработал художником-постановщиком на "Азербайджанфильме".

С закрытыми глазами Фикрет муаллим может провести экскурсию по местам "боевой славы" "Последнего дюйма", "Человека-амфибии", "Бриллиантовой руки" и других киношлягеров.

Как рассказывает Алекперов, он заболел книгой "Человек-амфибия" в 9 лет, а в 14 ему довелось принять участие в съемках фильма по этой книге в качестве помощника художника и даже остаться из-за этого на второй год в 7-м классе. Вот, что он вспоминает о том счастливом периоде своей жизни.

Фикрет Алекперов с Анастасией Вертинской

- Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне огромное счастье - принимать участие в съемках первого и единственного, на мой взгляд, достойного фильма по книге А.Беляева "Человек-амфибия".

Все началось в один прекрасный день, когда Фикрет со своими рисунками шел по Крепости в Дом пионеров. Его детство прошло в творческой атмосфере, отец долгие годы работал на киностудии, а дядя Алескер Алекперов (исполнитель роли Фатали хана) был народным артистом СССР, и мальчик был твердо настроен связать свою жизнь с искусством.

- Совершенно случайно увидев съемочную группу "Ленфильма", я был просто поражен, когда узнал, по какой книге будут снимать кино. Так я попал на съемки этой картины, которую по праву считаю своей путевкой в жизнь, - отметил Алекперов.

Съемочная группа во главе с Геннадием Казанским и Владимиром Чеботаревым приехала в Баку в апреле 1960 года.

Режиссер-постановщик фильма Владимир Чеботарев сказал своим ассистентам, чтобы они нашли "юношу с глазами цвета моря, а девушку с глазами цвета неба". Вот так попали в эту картину совсем молодой выпускник театрального института Владимир Коренев и пользовавшаяся большой популярностью Анастасия Вертинская.

Вертинская, по воспоминаниям Фикрета Алекперова, была стройной худенькой 17-летней девушкой. Интересно, что пока шли съемки, она некоторое время училась в одной из вечерних школ Баку.

Фикрет Алекперов и Владимир Коренев во время съемок "Человека-амфибии"

Фикрет Алекперов и Владимир Коренев через много лет

- Я долго не решался подойти к ней, меня подвел Коренев, - рассказывает Алекперов. - Она оказалась удивительно простой в общении девушкой, сказала: "Какой хороший мальчик" и поцеловала меня. Одну из своих фотографий Вертинская подписала: "Милому Фикрету от Настеньки В." и пририсовала цветочек. А потом мы вдвоем гуляли по городу, и встречные мальчишки погибали от зависти к счастливчику.

"Фикрету на память о чудесно проведенном в Баку времени", - это написал Коренев. Отзывчивый, добрый, с лучистыми глазами, он притягивал и влюблял с первого взгляда. С ним юный помощник художника сдружился. Может быть, потому что Коренев был самым "незнаменитым" на площадке. Вертинская уже успела к тому времени сыграть в "Алых парусах", часть съемок которых, кстати, тоже проходила в Баку, Казаков (Педро Зурита) тоже был известен публике по фильмам "Убийство на улице Данте" и "Трудное счастье". Он держался самоуверенно, вспоминает Алекперов, надменно и как-то даже сказал его отцу: "Не люблю наглых людей, хотя сам наглый".

На площадке, по словам Фикрет муаллима, царила атмосфера порядочности, уюта и фантастики. Актеры жили в гостинице "Южная", объедались фруктами и благодушествовали.

- В те времена даже самые известные артисты не назывались громким именем звезда, самым главным определением звездности была тогда народная любовь. Актеры были очень скромными и простыми в общении. Мне посчастливилось работать со многими из них, но никогда я не сталкивался с высокомерием и хамством, - подчеркнул Алекперов.

"Человек-амфибия" по замыслу режиссера должен был быть двухсерийным, но из-за финансовых и цензурных трудностей фильм получился односерийным. По мнению Фикрета Алекперова, это был подвиг советского кинематографа - спустя 15 лет после окончания войны снять такую уникальную картину.

- Наша старая крепость как по мановению волшебной палочки превратилась в аргентинский город - рекламы, плакаты, иностранные автомобили, кафе на крыше одного из домов, полицейские, газетчики. Особенно красиво было декорировано то место, где был построен бассейн для Ихтиандра, причем с первого раза его построить не получилось - он развалился, но со второй попытки все удалось на славу. Владимир Коренев сделал восемь дублей в фильме, когда он ныряет в бассейн. Надо отдать должное актеру - ни одной жалобы или раздражения, - отметил Алекперов.

Сорок процентов фильма было отдано подводным съемкам, которые для того времени были уникальными, ведь тогда еще не было компьютеров и приходилось изобретать и импровизировать прямо по ходу съемок. Дно декорировали обыкновенной губкой, водоросли сделали из поролона, а ветви коралла были изготовлены из покрашенного дерева инжира, привезенного из Баку. Все подводные съемки происходили в Крыму близ Севастополя в бухте Ласпи.

Любой фильм, считает Фикрет Алекперов, - это, прежде всего, режиссер и главные актеры. Но и от актеров, занятых в небольших ролях, и даже массовки многое зависит. Актеры массовки были из азербайджанских театров, а мальчишки были наши, "крепостные".

- Но помимо актеров, главным действующим лицом просто необходимо назвать наш замечательный Баку! Без его крепостных улочек, поражающих непередаваемым южным колоритом, "Человек-амфибия" бы проиграл. Так что Баку, наряду с Кореневым, Вертинской и Козаковым - такой же главный герой этого фильма, - сказал Фикрет Алекперов.

Несколько лет назад Фикрет Алекперов встретился в Москве с Кореневым. Растерявший последние остатки своей роскошной шевелюры, экс-Ихтиандр снова и с удовольствием вспоминал о днях, проведенных в Баку, а потом, чуть подумав, добавил: "Теперь все изменилось, все не то"...

Со времен "Человека-амфибии" прошло уже более сорока лет, но до сих пор каждый раз, когда его показывают по телевидению, все знакомые спешат оповестить Фикрета Алекперова: "Завтра будут показывать твой фильм".

ВПЕЧАТЛЕНИЯ АКТЕРОВ:

В газетах советских времен можно встретить воспоминая исполнителей главных ролей о съемках в Баку. Вот некоторые выдержки из газетных материалов.

Во время съемок фильма "Человек-амфибия" Владимир Коренев чуть не погиб:

"От съемок в Баку у меня на всю жизнь осталось ощущение радости и молодости. Когда я прыгал в море с пристегнутой цепью, которая хотя и была тонкой, но все же весила килограммов 30, матрос нечаянно выпустил ее из рук. Глубина в месте съемок была около 50 метров, я почувствовал, как цепь неумолимо тянет вниз, а отстегнуть ее было невозможно. Меня спасло то, что в воде находился оператор, который, увидев, как в кадре прошел незакрепленный конец цепи, быстро сориентировался. Он утопил камеру, но поймал конец цепи".

Анастасия Вертинская:

"В Баку, точнее, в его старинной части, я чуть не нашла свою любовь. Вам интересно, о ком я говорю? Пусть это останется моей маленькой тайной, а если честнее, я не знаю даже имени того смуглолицего красавца, которого я каждый раз встречала в толпе статистов, приезжая на съемку в закоулки старой крепости. С тех пор в Баку по-настоящему я и не была. Но если выпадет снова приехать в этот чудесный гостеприимный город, я непременно пойду туда, где снимались эпизоды "Человека-амфибии", и молча постою у той витрины, за которой жила - не тужила моя героиня Гуттьере"...

На этом мы завершаем рассказ о "Человеке-амфибии".

Но рассказ об известных фильмах, снимавшихся в Баку, продолжается. Следите за материалами Day.Az!

Тамилла Мамедова