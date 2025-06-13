Восстанавливается природа Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Природные ресурсы Азербайджана на оккупированных территориях были разграблены армянами.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на очередном заседании Рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра в Ханкенди.

В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах армяне прибегли к экологическому террору и тайно уничтожили природные ресурсы. Нанесен серьезный ущерб памятникам природы, заповедникам, лесам, биоразнообразию на этих территориях, а сельскохозяйственные земли были приведены в негодность.

По словам С.Гахраманова, в период оккупации на территориях эксплуатировались имеющиеся полезные ископаемые, цветные и черные металлы, минеральные воды, а также другие пресноводные ресурсы, земли, входящие в лесной фонд, систематически уничтожались флора и фауна.

В то же время сотни тысяч установленных в земле мин стали для жителей этих территорий крупной экологической катастрофой. В настоящее время на территориях ускоренными темпами ведутся работы по разминированию и очистке от неразорвавшихся боеприпасов.