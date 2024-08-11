Олимпийский чемпион раскритиковал главу оргкомитета Игр в Париже за отсутствие карате

Победитель Олимпиады в Токио француз Стивен Да Коста раскритиковал главу оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге за бездействие в вопросе сохранения карате в соревновательной программе. Соответствующее сообщение спортсмен опубликовал на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ничего не имею против спортсменов, которые любят свою дисциплину так же, как я люблю свою, - написал каратист. - Лос-Анджелес-2028 боролся, чтобы реализовать дисциплины, которые важны для их страны и которые принесут им медали. Тони Эстанге не боролся. Он ничего для нас не сделал".

27-летний Да Коста является трехкратным чемпионом мира и пятикратным победителем европейского первенства. На Олимпиаде в Токио он победил в весовой категории до 67 кг.

Карате на Олимпийских играх в Токио впервые включили в соревновательную программу. В этой дисциплине разыграли восемь комплектов медалей. Позднее Международный олимпийский комитет и оргкомитет Игр в Париже отказались включать этот вид спорта в программу на Олимпиаду-2024.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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