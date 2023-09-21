Компания Omoda раскрыла данные по продажам на мировых рынках за восемь месяцев 2023 года, говорится в полученном Autonews пресс-релизе. Всего за указанный период было продано более 100 тыс. автомобилей, передает Day.Az.



При этом только в августе 2023 года бренд реализовал 16 686 машин, что на 6,04% больше, чем месяцем ранее.

Omoda C5 доступен с передним и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. В частности, c турбированным 147-сильным мотором объемом 1,5 литра, работающим вместе с бесступенчатым вариатором, а также c 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.



Помимо кроссовера в модельном ряду марки есть седан S5 и его спортивная версия GT. Друг от друга эти автомобили отличаются оформлением передней части и силовыми агрегатами. До конца года линейку автопроизводителя пополнит электрический вседорожник Omoda C5 EV.