https://news.day.az/azerinews/1775865.html "Sədərək" ticarət mərkəzindəki yanğınla bağlı polis əməkdaşları tədbirlər görürlər Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən "Sədərək" ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. DİN Mətbuat Xidmətindən Trend-ə bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik və digər zəruri tədbirlər görülür.
