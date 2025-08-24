https://news.day.az/azerinews/1775870.html “Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğına görə Kənar Dairəvi yolda sıxlıq yaranıb - FOTO Kənar Dairəvi yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bildirib. Qeyd edilib ki, buna səbəb Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən "Sədərək" ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar bəzi sürücülərin hadisə yerinə baxmasıdır.
“Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğına görə Kənar Dairəvi yolda sıxlıq yaranıb - FOTO
Kənar Dairəvi yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bildirib.
Qeyd edilib ki, buna səbəb Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən "Sədərək" ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar bəzi sürücülərin hadisə yerinə baxmasıdır.
