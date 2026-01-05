Prezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu gün yerli televiziya kanallarına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısının yerli televiziya kanallarına müsahibəsi bu gün yayımlanacaq.

Day.Az həmin müsahibənin anonsunu təqdim edir: