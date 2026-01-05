https://news.day.az/azerinews/1807453.html Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibə verib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibə verib. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
