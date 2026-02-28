https://news.day.az/azerinews/1818922.html Məsud Pezeşkianın vəziyyəti açıqlandı - RƏSMİ İran prezidenti Məsud Pezeşkian üçün hər hansı problem yaranmayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran Prezident Aparatından yerli mediaya açıqlama verilib. Bildirilib ki, İran prezidentinin sağlamlığı tam yerindədir. Qeyd edək ki, xarici KİV-lərdə İran prezidentinin hərbi hava hücumlarında vurulması ilə əlaqədar məlumat yayılıb.
