Половина суточной нормы йода: диетолог Соломатина рассказала о пользе фейхоа

В конце осени наступает сезон ягоды с экзотическим названием "фейхоа". Небольшие зеленые плоды этого растения содержат большое количество витаминов и минералов. Подробнее о пользе и вреде фейхоа - в материале "Вечерней Москвы", передает Day.Az.

Чем полезна фейхоа

По словам кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной, самое главное достоинство фейхоа - большое количество йода в плодах, что положительно сказывается на состоянии щитовидной железы:

- По содержанию йода эта ягода может конкурировать с морепродуктами. В 100 граммах фейхоа содержится половина суточной нормы йода. Если плоды произрастали ближе к морю, то количество микроэлемента будет выше. А для нормализации уровня йода в организме достаточно съесть три-четыре ягоды, - рассказала эксперт.

Йод отвечает за энергию и нормальное функционирование щитовидной железы, поэтому, как заверила доктор, фейхоа помогает решить целый комплекс проблем со здоровьем:

нормализовать вес;

снизить уровень плохого холестерина;;

устранить сухость и проблемы с кожей;

предотвратить выпадение волос;

укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы;

улучшить работу мозга.

Также из-за большого количества клетчатки фейхоа положительно влияет на работу ЖКТ, отметила диетолог:

- Ягода стимулирует перистальтику кишечника, поэтому улучшает пищеварение и борется с запорами. Помимо этого, фейхоа в рационе благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника и не позволяет оседать опасным бактериям на его стенках, очищая организм от токсинов.

А большое количество витаминов, содержащихся в фейхоа, повышает защитные функции организма и когнитивные способности, подчеркнула специалист.

- Витамины группы B стимулируют работу мозга, а витамин C укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусными болезнями, - добавила Соломатина.

Кому и чем фейхоа может навредить

Однако если у человека диагностирован аутоиммунный тиреоидит (состояние, при котором иммунная система подавляет щитовидную железу), фейхоа есть категорически запрещено, предупредила специалист.

- Из-за того что орган функционирует неправильно, ягода не будет приносить пользу, а начнет убивать человека. Высокое содержание йода в этом случае ускорит разрушительные процессы щитовидной железы, - пояснила врач.

Как правильно есть фейхоа

Соломатина рассказала, что ягоду лучше есть в сыром виде, потому что так она сохранит все свои полезные качества.

- Полезнее всего съесть свежую ягоду, не подвергая ее термической обработке, так человек извлекает максимум пользы. Но можно протереть фейхоа с сахаром и заморозить на зиму, но так продукт утрачивает витамин С и витамины группы B. А если приготовить классическое варенье, подвергая ягоду термической обработке, вместе с витаминами теряется йод, - уточнила доктор.