Илон Маск заявил о запуске интернет-сети Starlink в Иране
Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla, заявил о запуске cпутниковой интернет-сети Starlink в Иране. Так он отреагировал в пятницу на решение властей США расширить возможности поставки в Иран коммуникационных услуг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Активирую Starlink", - написал Маск в Twitter, комментируя соответствующую публикацию госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее предприниматель заявлял, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы в Иране интернет-сети Starlink, созданной и принадлежащей его компании SpaceX.
Ранее в пятницу Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности технологических компаний поставлять в Иран коммуникационные услуги "с целью поддержки свободного обмена информацией и доступа иранского народа к информации, основанной на фактах".
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