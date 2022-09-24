Илон Маск заявил о запуске интернет-сети Starlink в Иране

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX и Tesla, заявил о запуске cпутниковой интернет-сети Starlink в Иране. Так он отреагировал в пятницу на решение властей США расширить возможности поставки в Иран коммуникационных услуг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Активирую Starlink", - написал Маск в Twitter, комментируя соответствующую публикацию госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее предприниматель заявлял, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы в Иране интернет-сети Starlink, созданной и принадлежащей его компании SpaceX.

Ранее в пятницу Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности технологических компаний поставлять в Иран коммуникационные услуги "с целью поддержки свободного обмена информацией и доступа иранского народа к информации, основанной на фактах".