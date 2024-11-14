Лидер Artik & Asti покинул группу

Лидер Artik & Asti Артем Умрихин (Artik) покинул группу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом, по данным источника, уехавший в январе прошлого года в ОАЭ артист продолжает зарабатывать в России. "Его подопечная певица Севиль активно гастролирует и берет корпоративы как группа Artik & Asti", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 45 минут выступления на мероприятии исполнительница просит шесть миллионов рублей.