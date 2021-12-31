Названы самые обсуждаемые иностранные сериалы

Эксперты системы мониторинга социальных сетей YouScan назвали самые обсуждаемые иностранные сериалы осени 2021 года. Об этом сообщает портал "Канобу", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самым обсуждаемым зарубежным проектом стало шоу Хван Дон-хека "Игра в кальмара". Также в перечень вошли "Бумажный дом", "Люцифер", "Наследие" и "Хороший доктор". Среди российских сериалов в топ вошли "Инсомния", "Контакт", "Контейнер", "Пропавшая" и "Трудные подростки".

Уточняется, что в рамках исследования специалисты выбрали вышедших осенью 20 сериалов с рейтингом больше 6 баллов. "Игра в кальмара" собрала 90 процентов реакций пользователей соцсетей.

В октябре южнокорейский сериал "Игра в кальмара" о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров.

23 ноября стало известно, что хоррор-сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов Netflix. "Зов ада" режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры.