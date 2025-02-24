https://news.day.az/sport/1732558.html АФФА предупредила "Туран Товуз" Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации. На заседании обсуждалось заявление "Туран Товуза". Футбольному клубу "Туран Товуз" вынесено предупреждение за необоснованное заявление, нанесшее ущерб имиджу АФФА и ПФЛ.
АФФА предупредила "Туран Товуз"
Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.
На заседании обсуждалось заявление "Туран Товуза". Футбольному клубу "Туран Товуз" вынесено предупреждение за необоснованное заявление, нанесшее ущерб имиджу АФФА и ПФЛ.
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