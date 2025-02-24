АФФА предупредила "Туран Товуз"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

На заседании обсуждалось заявление "Туран Товуза". Футбольному клубу "Туран Товуз" вынесено предупреждение за необоснованное заявление, нанесшее ущерб имиджу АФФА и ПФЛ.